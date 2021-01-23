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السبت، 23-01-2021 01:11 م

التشديد على الإجراءات الصحية

الحكومة تبحث قرارات عدة بسبب كورونا

بسام
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضح عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أن الحكومة مستمرة في مراجعة قراراتها على ضوء الوضع الوبائي الراهن كل (14) يوما بشأن فيروس كورونا، وتبحث قرارات عدة ودراسة تبعاتها الاقتصادية والصحية.

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ولفت حجاوي ، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك تفاؤلا حذرا حيال انتهاء الموجة الثانية من الفيروس ، مشدّدا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة ، متمثّلة بارتداء الكمامات ، واستخدام المعقمات ، والعمل بالتباعد الجسدي، من أجل الوصول إلى الهدف المرجو و"عودة الحياة إلى مجاريها" في الأردن.

 

وحول إمكانية استكمال إعادة فتح القطاعات التي تمّ إغلاقها للسيطرة على الوباء ، أشار إلى أن ذلك يعتمد على قرار الحكومة بهذا الشأن، بحسب المعطيات الحالية ، خاصة فيما يتعلّق بصالات الأفراح، التي باتت مطلبا شعبيا .

 

" انخفاض كلّ من نسبة إشغال الأسرّة لمصابي الفيروس ، ونسبة الفحوصات الإيجابية ، وأعداد الإصابات والوفيات بكورونا في المملكة ، عوامل تساهم في رفع وتيرة التفاؤل نحو الانتهاء من الفيروس ، شريطة العمل بأوامر الدفاع الحكومية "، وفق حجاوي.

 

 

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