الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 12-01-2021 12:27 م

نتيجة لمستجدات الوضع الوبائي الراهن

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر طبي ، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أنّ هنالك توصيات عديدة يتم دراستها من قبل الجهات المعنية ، لمعرفة مدى إمكانية تنفيذها في المملكة .

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ولفت المصدر ، الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الانخفاض الملموس بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بات "مسيّطرا" على المشاهد الأخيرة من الوباء في الأردن ، تزامنا مع جلب اللقاح المضاد للفيروس.

 

وأشار ، إلى أن التوصيات ، يتم البحث بها من أجل كشف مصير عدد من القرارات التي باتت محطّ أنظار الأردنيين ، خاصة بشأن عودة الطلبة إلى المدارس، وإعادة فتح قطاعات مختلفة.

 

وأوضح المصدر الطبي ، أن الاجتماعات القادمة مصيرية ، نتيجة لمستجدات الوضع الوبائي الراهـن ، التي أضحت تتجه إلى تسطيح المنحنى الوبائي، وسط التزام المواطنين بإجراءات الصحة والسلامة العامة ، كارتداء الكمامات ، والتباعد الجسدي  .

 

 

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