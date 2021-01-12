الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر طبي ، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أنّ هنالك توصيات عديدة يتم دراستها من قبل الجهات المعنية ، لمعرفة مدى إمكانية تنفيذها في المملكة .
ولفت المصدر ، الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الانخفاض الملموس بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بات "مسيّطرا" على المشاهد الأخيرة من الوباء في الأردن ، تزامنا مع جلب اللقاح المضاد للفيروس.
وأشار ، إلى أن التوصيات ، يتم البحث بها من أجل كشف مصير عدد من القرارات التي باتت محطّ أنظار الأردنيين ، خاصة بشأن عودة الطلبة إلى المدارس، وإعادة فتح قطاعات مختلفة.
وأوضح المصدر الطبي ، أن الاجتماعات القادمة مصيرية ، نتيجة لمستجدات الوضع الوبائي الراهـن ، التي أضحت تتجه إلى تسطيح المنحنى الوبائي، وسط التزام المواطنين بإجراءات الصحة والسلامة العامة ، كارتداء الكمامات ، والتباعد الجسدي .
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