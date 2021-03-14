الحكومة تبحث قرارات هامة اليوم

الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة عقد اجتماع هام لــ"مجلس السياسات" اليوم الأحد ، لبحث عدد من القرارات الهامة .
ويأتي ذلك ، بعد تصريح مصدر حكومي - في وقت سابق - لـ"الوكيل الإخباري" حيث لفت أنه سيتم البحث في قرارات هامة ، ستطال القطاع الصحي ، عقب حادثة مستشفى السلط الحكومي.
وأشار ، إلى أنه سيتم بحث عدد من الأمور ، بما فيها حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط، وتداعيات جائحة كورونا، في ظلّ تراجع الوضع الوبائي ، وتزايد ملموس في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.
وكان وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات ، قدّم استقالته بأمر ملكي ، أمس السبت.
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