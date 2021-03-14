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الأحد، 14-03-2021 12:40 م

بعد اجتماع "مجلس السياسات"

الحكومة تبحث قرارات هامة اليوم

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة عقد اجتماع هام لــ"مجلس السياسات" اليوم الأحد ، لبحث عدد من القرارات الهامة .

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ويأتي ذلك ، بعد تصريح مصدر حكومي - في وقت سابق - لـ"الوكيل الإخباري" حيث لفت أنه سيتم البحث في قرارات هامة ، ستطال القطاع الصحي ، عقب حادثة مستشفى السلط الحكومي.


وأشار ، إلى أنه سيتم بحث عدد من الأمور ، بما فيها حادثة انقطاع الأكسجين  في مستشفى السلط، وتداعيات جائحة كورونا، في ظلّ تراجع الوضع الوبائي ، وتزايد ملموس في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

 

وكان وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات ، قدّم استقالته بأمر ملكي ، أمس السبت.

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