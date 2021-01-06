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الأربعاء، 06-01-2021 09:58 ص

اجتماعات دورية مع المعنيين

الحكومة تبحث قرار الحظر الشامل

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون قرارا حكوميا هاما ، فيما يتعلق بإلغاء الحظر الشامل ، ويأتي الترقب على ضوء تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة الصحة ، تشير ان إلغاء القرار  يأتي بعد دراسة الوضع الوبائي الراهن لفيروس كورونا في المملكة .

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وتقوم وزارة الصحة ، بشكل دوري بدراسة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس ، حيث يتم على ضوء ذلك ، باتخاذ قرارات شأنها الحدّ من انتشار الوبــاء .

 

وقد شهدت المملكة ، خلال الفترة الماضية انخفاضا ملموسا في أعداد إصابات الفيروس ، ما يجعل الحكومة ، تبحث مرارا بشأن العديد من القرارات خاصة قرار الحظر الشامل ، على وقع مطالب شعبية بإلغائه ، حيث تضرر قطاعات هامة ومواطنين جراء ذلك .

 

وكان مصدر طبي ، صرّح في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك اجتماعات يتم من خلالها التشاور مع المسؤولين في سبيل بحث التوصيات الهامة بشأن الوضع الوبائي الراهن ، والبحث بشأن الحظر الشامل الجمعة.

 

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