الحكومة تبحث قرار الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون قرارا حكوميا هاما ، فيما يتعلق بإلغاء الحظر الشامل ، ويأتي الترقب على ضوء تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة الصحة ، تشير ان إلغاء القرار يأتي بعد دراسة الوضع الوبائي الراهن لفيروس كورونا في المملكة .
وتقوم وزارة الصحة ، بشكل دوري بدراسة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس ، حيث يتم على ضوء ذلك ، باتخاذ قرارات شأنها الحدّ من انتشار الوبــاء .
وقد شهدت المملكة ، خلال الفترة الماضية انخفاضا ملموسا في أعداد إصابات الفيروس ، ما يجعل الحكومة ، تبحث مرارا بشأن العديد من القرارات خاصة قرار الحظر الشامل ، على وقع مطالب شعبية بإلغائه ، حيث تضرر قطاعات هامة ومواطنين جراء ذلك .
وكان مصدر طبي ، صرّح في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك اجتماعات يتم من خلالها التشاور مع المسؤولين في سبيل بحث التوصيات الهامة بشأن الوضع الوبائي الراهن ، والبحث بشأن الحظر الشامل الجمعة.
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