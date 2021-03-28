الحكومة تبحث مصير الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر طبي ، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أن هنالك تقييما للوضع الوبائي الراهن ، لاتخاذ القرارات المناسبة ، نهاية الشهر الحالي ، كما أعلنت الحكومة سابقا.

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وأشار المصدر ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك العديد من الخيارات أمام لجنة "مكافحة الاوبئة" ، حيث يتم دراستها مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، لمعرفة مدى تأثيرها على المواطنين.

وحول الحظر الشامل يوم الجمعة ، والحظر الليلي الجزئي ، فقد أوضح أنه يتم البحث في العديد من الخيارات في هذا الشأن حتى اليوم ، وزاد " الامر بحاجة إلى تشاور ، للأخذ بالقرار المناسب ، بحيث لا يؤثر على الوضع الوبائي الراهن ، ويزيد من أعداد الإصابات والوفيات ، فنحن في مرحلة تتطلّب مزيدا من التريّث ".

ورجّح أن يتم الإعلان عن مصير الحظر الشامل الجمعة ، خلال الأسبوع الحالي، لافتا أن "الحظر الشامل طويل الأمد" ، لم تبحثه الحكومة خلال الفترة الحالية ، بالرغم من قفزات قياسية في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .

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