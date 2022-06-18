الحكومة تبدأ اليوم بدراسة تفاصيل مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة ستبدأ السبت بدراسة تفاصيل أولويات ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، التي أعلن عنها برعاية ملكية سامية.

اضافة اعلان



وأضاف الشبول،أن الحكومة ستدرس تفاصيل الـ 366 مبـادرة عرضت في الرؤية، والتي تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسة والفرعية، وستمضي في تنفيذ هذه المبادرة ضمن مدد زمنية.



وتنفذ رؤية التحديث الاقتصادي، مــن خلال 8 محركات لنمو الاقتصاد، حيث تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسة والفرعية التي تتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة.



والرؤية الوطنية تهدف إلى تحديث الاقتصاد بوضع خطة وخارطة طريق مُحكمة، أهم أهدافها زيادة دخل المواطن، لضمان نوعية حياة أفضل، بتطوير القطاعات وتنمية قدرات الأفراد، عن طريق المحركات الوطنية.



وتقوم الرؤية و خريطـة الطريـق المتصلـة بهـا عـلى ركيزتين، تتمحــور الأولى حــول رفــع مســتويات النمــو المســتدام والشــامل مــن خلال إطلاق كامـل الإمكانات الاقتصاديـة للمملكـة، فـي حيـن تتمحـور الثانيـة حـول النهــوض بنوعيــة الحيــاة للمواطنين لضمــان مســتقبل المجتمــع مســتهدفة أفضــل. وتتشــارك الركيزتان بخاصيــة الاستدامة.

