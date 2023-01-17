الحكومة تبدي استعدادها لاستخراج الغاز من مخلفات الأبقار

الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات على استعداد الوزارة للتعاون والتشاركية في تطوير قطاع تربية الأبقار، والعمل على استغلال مخلفاتها في استخراج الغاز، إضافة إلى توفر المعالجة الصحيحة للمخلفات بما يضمن توفرها كسماد مناسب بيئيا.

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وتابع الحنيفات، خلال لقاء مع رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج وعدد من مربي الأبقار، واقع الإنتاج المحلي من الحليب وجهود حملة التحصين الوطنية ضد الحمى القلاعية وآليات انتظامها إضافة إلى الاستعدادات لتوفير الحليب ومشتقاته خلال رمضان الفضيل.



وأشار الى اهمية هذا القطاع ضمن ملف الأمن الغذائي ومدى التطور الكبير الذي يشهده قطاع تربية الأبقار .

