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الثلاثاء، 04-01-2022 12:24 م

الحكومة تبرر تكليف المستقلة للانتخاب بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب

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الوكيل الإخباري - برر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون بدلا من الوزارة.

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وقال المعايطة خلال مداخلة له أثناء مناقشة مجلس النواب للتعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإضافة كانت مطلب إصلاحي يناط به أن تكون متابعة القانون من جهة مستقلة وحيادية.

 

وأضاف أن الهيئة جهة مستقلة وحيادية ولا علاقة لها بالقضايا السياسية والأحزاب وهدفها فقط متابعة تطبيق القانون وضمان استقلالية الأحزاب وأن دورها يقتصر على النواحي القانونية والإدارية في الإشراف على تأسيس الأحزاب.

 

وأشار المعايطة إلى أنه كان يجب إناطة هذه المهمة بهيئة جديدة ولكن التوجه كان بعدم تأسيس أي هيئات مستقلة جديدة وما يتبع ذلك من تكاليف ومصاريف إضافية على الموازنة.

 

وبيّن أن دور الوزارة الحالي لن يتغير في مجال التوعية السياسية والتشجيع على المشاركة في الحياة السياسية والحزبية.

 

ويأتي هذا التعديل في المادة 67 من الدستور الأردني:

 


 

 

 

 

 




 

 


 

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