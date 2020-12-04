الجمعة 04-12-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تبشّر الأردنيين بإجراءات للتخفيف عنهم

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الجمعة، 04-12-2020 02:49 م

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الحكومة تبشّر الأردنيين بإجراءات للتخفيف عنهم

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منظر عام للعاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - الحكومة زفّت البشرى للأردنيين، على وقع الترقّب الشعبي ، بعد أن أعلنت عن إجراءات اقتصادية شأنها التخفيف عليهم أمس الخميس ، خاصة في ظل جائحة كورونا ، التي أصبحت حديث العالم أجمع ، الأمر الذي يقلل على المواطنين من وطأة الفيروس.

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الإجراءات ، جاءت في "الوقت المناسب" ، وما أعلن عنه وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح ، حيث برنامج (تكافل 3) لتقديم المعونات المالية للفئة المستهدفة ، بداية الغيث قطرة ، لهؤلاء الذين باتوا يفكرون بالتزاماتهم المادية ، التي أثقلت كاهلهم .

 

وسيبدأ الصرف  اعتبارا من شباط - شهر 2 - العام القادم للمواطنين مع تغطية شهر كانون الثاني.

الإجراء الثاني ، الذي بات خطوة "مثالية"، في طريق الحكومة ، أنه سيتم زيارة المناطق النائية من قبل فرق صندوق المعونة الوطنية لتعبئة الطلبات.

وبيّن وزير التنمية الاجتماعية ، أنه في حال وصول أكثر من 100 ألف طلب لتلقي الدعم سيتم النظر للأكثر من تضرراً للاستفادة من البرنامج البالغة قيمته 100 مليون دينار.

 

الإجراء الثالث ، ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي حيث " برنامج استدامة"، والذي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل و العاملين في الأنشطة الأكثر تضرراً بجائحة كورونا.

 

وأوضحت المؤسسة بأنه سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل (50%) من أجره الخاضع للاقتطاع بحد أدنى (220) دينار شهرياً وبحد أعلى (500) دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من كانون أول2020 ، كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة حسب السقوف التي ستحددها المؤسسة لاحقاً. مبينةً أنه من المتوقع استفادة (10) آلاف عامل من هذا البرنامج .

 

أما العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة سيخصص لهم (75%) من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ اعتباراً من شهر كانون الأول 2020، يتحمل صاحب العمل (50%) منها و(50%) يتحملها البرنامج بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن (220) دينار شهرياً، واذا قلّ المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات كما يشترط أن لا تتجاوز مساهمة البرنامج  في أجر العامل عن (500) دينار شهرياً واذا قلّ ما يدفع للعامل عن (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع يتحمل صاحب العمل دفع الفروقات، مبينةً أنه من المتوقع استفادة (170) ألف عامل من هذا البرنامج .

 

الإجراء الرابع ، ما أعلنه وزير العمل معن القطامين، من خلال إطلاق برنامج المحافظة على استدامة العمل في القطاع الخاص ، والذي يستمر لمدة 6 أشهر من الشهر الحالي ولغاية شهر 5 القادم، بمخصصات تبلغ 200 مليون دينار.

 

الإجراء الخامس ، إعلان من وزارة الصحة ، أمس الخميس ، بشأن انخفاض أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، والتي التي سجلها الأردن خلال الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي.

 

وبحسب إحصائية نشرتها وزارة الصحة، مساء الخميس، فقد سجلت المملكة خلال الأسبوع الحالي 28216 إصابة بانخفاض 16% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث سجلت 33626 إصابة.

 

عدا عن ذلك كله ، تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني، أمس الخميس ، بأنه قام بالتواصل مع دول تعمل على إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا لتأمينها في أقرب وقت ممكن.

وشدّد على أهمية العمل بشكل جماعي لإنجاح الخارطة الزراعية.

وقال، إن "الالتزام بالإجراءات الوقائية أدى إلى تحسن الحالة الوبائية شيئاً فشيئاً".

 

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