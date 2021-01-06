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الأربعاء، 06-01-2021 02:13 م

ترقب شعبي

الحكومة تبشر الأردنيين بقرارات سارة قريبا

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون قرارات حكومية ، اعتبرها كثيرون بمثابة "بشرى سارة" ، لكونها وسيلة جديدة لتوفير فرص عمل للأردنيين ، على ضوء معاناة فئات شريحة واسعة من البطالة التي أضحت كابوسا للكثير من العائلات.

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يأتي ذلك ، وفق تصريحات سابقة لوزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ، بشأن عزم الوزارة على تنظيم سوق العمل لتسهيل أعمال الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ولضبط العمالة غير الأردنية المخالفة ولتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص. 

ولفت القطامين، أنه يجري استكمال العديد من الإجراءات بالتشارك مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف إعادة تنظيم سوق العمل والتوسع في تشغيل الأردنيين بمختلف المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

 

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