الحكومة تتابع أوضاع الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ألمانيا

الوكيل الاخباري - تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال السفارة الأردنية في برلين، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ألمانيا، جراء العواصف المطرية التي ضربت أجزاء شاسعة من جنوبي ألمانيا، وتسببت بفيضانات وانقطاعات لخطوط المواصلات، وإعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات الألمانية الجنوبية.



وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د. سفيان القضاة أن السفارة الأردنية في برلين على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنيين المسجلين على قوائم السفارة، والمقيمين في تلك المناطق للاطمئنان عليهم، حيث أكدت السفارة عدم وجود إصابات بينهم.



كما دعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في المناطق المتضررة إلى ضرورة الامتثال للتحذيرات والتعليمات التي تصدرها السلطات المحلية الألمانية بهذا الخصوص، والتواصل مع الجهات الألمانية المختصة، أو مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، أو مع السفارة الأردنية في برلين، لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

00962799562903

00962799562471

00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني:

‏[email protected]

أو على رقم هاتف طوارئ السفارة في برلين:

00491729069412

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