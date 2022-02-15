الحكومة تتفاوض مع الجهات المانحة لتدريب خريجي الصحافة والإعلام - تفاصيل

الوكيل الاخباري - تسعى الحكومة لتأمين تمويل يتعلق بتدريب عدد قد يصل للمئات من خريجي الصحافة والإعلام في قطاعات محددة، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول.

اضافة اعلان



وقال خلال برنامج جلسة علنية الذي سيبثّ على قناة "المملكة" مساء الثلاثاء، إن الحكومة "تعمل على المشروع مع جهات مانحة لتدريب خرجي الصحافة في قطاعات محددة، ولم نحصل على التمويل بعد لكن التفاوض جاري بشأنه".



لكنه ذكر أن "الأساس أن تقوم المؤسسات الإعلامية بتدريب العاملين لديها باستمرار ... لكن الحكومة على علم بأوضاع وسائل الإعلام".



وقال إن الحكومة اتخذت خطوات لضمان تدفق المعلومة لوسائل الإعلام عن طريق تدريب الناطقين باسم الوزارات الذين انتهى الأسبوع الماضي، مبينا أن المرحلة الثانية من المشروع ستكون لتدريب الناطقين باسم المؤسسات الرسمية.