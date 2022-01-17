الحكومة تتيح تجديد جوازات السفر الكترونيا للمقيمين في اسبانيا وايطاليا

الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبالشراكة والتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، عن إطلاق خدمة تقديم طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونياً (OnIine) للمواطنين الأردنيين المقيمين في مملكة إسبانيا والجمهورية الإيطالية.



ويأتي إطلاق هذه الخدمة استكمالاً لما سبق تنفيذه بتمكين الأردنيين في عدد من الدول من التقدم بطلبات إصدار وتجديد جوازات سفرهم إلكترونياً واستلامها من خلال البعثات الأردنية في كل من (الرياض، جده، أبوظبي، دبي، مسقط، المنامة، الدوحة، الكويت، واشنطن، لندن، أوتاوا، كانبيرا، القاهرة، أنقرة، ألمانيا، روسيا، الجزائر، اليونان، رومانيا)، وذلك من منطلق الحرص على عملية التحديث والتطوير المستمر للخدمات المقدمة من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.

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ومع الانتهاء من إطلاق خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونياً للأردنيين في ٢١ بعثة دبلوماسية تغطي ٤٦ دولة، يجري العمل حالياً على إطلاق تفعيل هذه الخدمة في المزيد من البعثات الأردنية خلال الأسابيع القليلة القادمة.