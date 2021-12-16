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الخميس، 16-12-2021 04:08 م

الحكومة تجري تعديلا على جدول التعرفة الجمركية - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - اتخذت الحكومة قراران بإجراء تعديلات على جداول التعريفة الجمركية.

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وشمل القرار الأول تعديل بنود التعرفة الجمركية على اكثر من 35 مادة. 


وجاء في القرار الثاني رد كامل رسوم التعرفة الجمركية للمصانع التي تقوم باستخدام مادتي الفستق الحلبي المقشور، والخزانات البلاستيكية لمبردات الحرارة بالماء، كمدخل انتاج.

 

للاطلاع على المواد التي جرى عليها التعديل اتبع الرابط التالي :

https://doc.pm.gov.jo/DocuWare/PlatformRO/WebClient/1/Integration?lc=VXNlcj1hZG1pblxuUHdkPURvY3VXQHIz0&p=V&fc=7e6f119f-71f4-4ed3-8023-b6a6db8bcb15&did=57359

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