الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين تعلن تسجيل 20 إصابة بـ 'المتحور الهندي '

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

90 مستوطنا يقتحمون ' الأقصى '

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

خفض العمر المسموح به للتطعيم من سن 18 سنة إلى 16

الأربعاء، 30-06-2021 11:40 ص

الحكومة تحدد شروط عودة صالات الأفراح والمنشآت الاقتصادية والسياحية

افرا
صالة أفراح


الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة البدء بالمرحلة الثانية ، من خطّتها الحكومية ، غدا الخميس والوصول إلى "صيف آمن" ، من خلال العمل بالاشتراطات الصحية المعتمدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا ، والسيطرة عليه.

اضافة اعلان

 

ومن ضمن الخطة ، السماح للمنشآت الصناعية بالعمل خارج ساعات الحظر وبطاقة تشغيلية بنسبة (100%)، كما سيتم السماح للمنشآت السياحية بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة (100%) وبكامل مرافقها ، شريطة - لكلا القطاعين - مرور 21 يوما لتلقي الجرعة الأولى من المطعوم لجميع الكوادر في المنشأة ، والالتزام بالبروتوكولات الصحية .

 

وبشأن صالات الأفراح ، ومنشآت تنظيم الحفلات ، ستعود للعمل بطاقة استيعابية بنسبة (50%) وبحدّ أقصى 100 شخص بما في ذلك منطقة المثلث الذهبي ، شريطة مرور 21 يوما لتلقي الجرعة الأولى من المطعوم لجميع الكوادر في المنشأة ، و مرور 21 يوما لتلقي الجرعة الأولى من المطعوم لمرتادي الصالات ، ويمنع اصطحاب الأطفال، عدا عن الالتزام بالبروتوكولات الصحية ، كما يشترط تسمية مراقب صحة وقائية من موظفي المنشأة ، لضمان إجراءات العمل بتدابير السلامة والوقاية الصحية.

 

ويتعيّن على الصالة والمنشأة الراغبة ، بإعادة العمل ، تقديم طلب لدى الجهة المسؤولة والتوقيع على التعهّد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية. 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اعال

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

5

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

فتنة

رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

3202129133623763533576

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

27872_large

انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

620213093910542071749

خفض العمر المسموح به للتطعيم من سن 18 سنة إلى 16

أخبار متعلقة
فرج

الفرجات لـ الوكيل : الصحة تعتزم توفير فحص كورونا السريع خلال أيام

بترا

الفرجات لـ الوكيل : إجراءات لمن لم يتلقَ الجرعة الأولى في حال زيارة البترا

5202128141214521577899

تطورات عودة عمل صالات الأفراح بالاردن

قاعة أفراح

نقيب قاعات الأفراح لـ الوكيل : اجتماع طارئ اليوم

لقاح

1323 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

تفا

إجراءات حكومية تخفيفيــة تدخل حيز التنفيذ