الحكومة تحدد شروط عودة صالات الأفراح والمنشآت الاقتصادية والسياحية

الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة البدء بالمرحلة الثانية ، من خطّتها الحكومية ، غدا الخميس والوصول إلى "صيف آمن" ، من خلال العمل بالاشتراطات الصحية المعتمدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا ، والسيطرة عليه.

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ومن ضمن الخطة ، السماح للمنشآت الصناعية بالعمل خارج ساعات الحظر وبطاقة تشغيلية بنسبة (100%)، كما سيتم السماح للمنشآت السياحية بالعمل بطاقة استيعابية بنسبة (100%) وبكامل مرافقها ، شريطة - لكلا القطاعين - مرور 21 يوما لتلقي الجرعة الأولى من المطعوم لجميع الكوادر في المنشأة ، والالتزام بالبروتوكولات الصحية .



وبشأن صالات الأفراح ، ومنشآت تنظيم الحفلات ، ستعود للعمل بطاقة استيعابية بنسبة (50%) وبحدّ أقصى 100 شخص بما في ذلك منطقة المثلث الذهبي ، شريطة مرور 21 يوما لتلقي الجرعة الأولى من المطعوم لجميع الكوادر في المنشأة ، و مرور 21 يوما لتلقي الجرعة الأولى من المطعوم لمرتادي الصالات ، ويمنع اصطحاب الأطفال، عدا عن الالتزام بالبروتوكولات الصحية ، كما يشترط تسمية مراقب صحة وقائية من موظفي المنشأة ، لضمان إجراءات العمل بتدابير السلامة والوقاية الصحية.

ويتعيّن على الصالة والمنشأة الراغبة ، بإعادة العمل ، تقديم طلب لدى الجهة المسؤولة والتوقيع على التعهّد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية.