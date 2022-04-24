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الأحد، 24-04-2022 04:34 م

الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر السعيد

عطلة


الوكيل الإخباري - أصدر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، بلاغاً يُحدِّد عطلة عيد الفطر السَّعيد اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق للثَّاني من أيَّار المقبل، وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للخامس منه.اضافة اعلان


ونصَّ البلاغ على أن تعطِّل جميع الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها، اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق للثَّاني من أيَّار المقبل، وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للخامس منه.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

 




 

 


 

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