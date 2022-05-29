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الأحد، 29-05-2022 04:44 م

الحكومة تحدد موعد إعلان مؤشرات الفقر في المملكة للعام 2021/ 2022

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور شاهر الشوابكة، إنه من المتوقع إعلان نتائج مؤشرات الفقر في الأردن للعام 2021/ 2022، في بداية العام المقبل، وذلك استنادا إلى مسح نفقات ودخل الأسرة.

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وأضاف الشوابكة، أنه سيجري الانتهاء من المسح في شهر تشرين الأول من العام الحالي، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 55 % من عينة مسح نفقات ودخل الأسرة، والتي يبلغ حجمها 25 ألف أسرة موزعة على محافظات المملكة كافة، إضافة إلى مخيمات اللاجئين السوريين.


ويهدف المسح إلى الحصول على بيانات مفصلة عن دخل وإنفاق الأسر، وتوفير البيانات الأساسية، لتقييم و دارسة حالة الفقر في المجتمع، إلى جانب توفير البيانات اللازمة لحساب الفقر غير المادي "متعدد الأبعاد".


يشار إلى أن دائرة الإحصاءات بدأت بتنفيذ مسح نفقات ودخل الأسر في شهر تشرين الأول من العام الماضي، والذي سيمكن الدائرة من تحديد نسب الفقر وإنفاق ودخل الأسر.


 




 

 


 

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