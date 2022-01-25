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الثلاثاء، 25-01-2022 05:03 م

الحكومة تحدد موعد الدوام الوجاهي لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

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الوكيل الاخباري - حدّدت وزارة التربية والتعليم، موعد بدء دوام الطلبة من ذوي الإعاقة وجاهيا للفصل الدراسي الثاني، في يوم الثلاثاء الأول من شباط/فبراير المقبل.

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ووفق كتاب موقّع من وزير التربية والتعليم وجيه عويس، فإن الوزارة، أكدت على "دوام الطلبة من ذوي الإعاقة في مدارس الصم ومدرسة عبدالله بن أم مكتوم الثانوية المختلطة للمكفوفين وغرف الإعاقة في المدارس الخاصة والمدارس الخاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة ومراكز التربية الخاصة النهارية على أن يبدأ الدوام للفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء 01/02/2022".


وأكد أيضا، على "تطبيق إجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا في مدارس الطلبة من ذوي الإعاقة".


وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول، قال الخميس، إن مجلس الوزراء قرر، الموافقة على توصية اللجنة الإطارية العُليا للتعامل مع جائحة كورونا بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكوميّة والخاصّة من صفّ الروضة وحتى الصفّ الحادي عشر إلى 20 شباط/ فبراير المقبل.


وأكد الشبول أنّ قرار تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني يأتي بهدف الحفاظ على صحة الطلبة والكوادر التعليميّة والمساهمة في كسر حدة المنحنى الوبائي الذي يشهد تصاعدا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن قرار تقديم موعد العطلة الشتوية للمدارس الذي اتُخذ سابقا قد أسهم في كسر حدّة المنحى الوبائي في حينه.


وشدّد على استمرار التعليم الوجاهي في المدارس وأنّ خيار التعليم عن بُعد غير وارد، وسيتمّ تمديد الدوام المدرسي لفترة مسائية ومماثلة لفترة تأخير بدء الدوام لينتهي في السّادس من تمّوز/ يوليو المقبل.


المملكة

 




 

 


 

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