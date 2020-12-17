الخميس 17-12-2020
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الخميس، 17-12-2020 01:07 م

الحكومة تحدد موعد رفع الحظر الجمعة

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عن فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة، من الساعة 11.25 ولغاية الساعة 12.25ظهرًا، وسيكون الذهاب للمسجد سيراً على الأقدام، وفق ما فوضه أمر الدفاع رقم 19 بالصلاحيات الإجرائية بهذا الخصوص.

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وشدد وزير الأوقاف في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية وإجراءات السلامة العامة المتعلقة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وإحضار سجادة صلاة خاصة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ظل انتشار فيروس كورونا.


 




 

 


 

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