الحكومة تحذر الموظفين غير متلقي المطعوم : خصم من الإجازات ثم الراتب



الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن الأمناء والمدراء العامين مسؤولون بشكل مباشر عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وأوامر الدفاع .وقال الناصر في حديث تلفزيوني السبت، إن القطاع العام يضمّ (220) ألف موظف، معظمهم تلقّى المطعوم، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية يحوي نحو (380) موظفا، ثمانية منهم لم يتلقوا المطعوم، ومؤكدا أنه سيطبق عليهم أمر الدفاع (32) اعتبارا من 5 آب المقبل، وذلك حفاظا على سلامة الموظفين والمراجعين.وقال إن الموظف الذي لم يتلقى الجرعة الأولى أو الثانية من المطعوم يجب عليه إحضار فحص PCR سلبي يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وخلاف ذلك لن يسمح له بالدوام، وسيتم خصم الأيام التي لن يسمح للموظف بالدوام خلالها بسبب عدم إحضاره الفحص من رصيد إجازاته السنوية، وحال استنفاذ رصيد الإجازات يتم خصم أيام العطلة من راتبه الشهري.