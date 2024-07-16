الحكومة تحذر مؤجري المزارع الخاصة بالاردن

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال العدوان إن صاحب أي منشأة "المزرعة الخاصة" يتحمل المسؤولية القانونية والجزائية والمادية عند وقوع أي حادث "لا قدر الله" كون هذه المنشأة غير مخصصة للاستعمال العام "تأجير" كونه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين وقام بتأجيرها وهي غير مخصصة لهذه الغاية (مثل إقامة الحفلات وغيرها) وهي مخالفة للأصل "السكن" وقام باستغلالها لغاية أخرى.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

