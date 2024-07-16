الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-07-2024 11:32 ص

الحكومة تحذر مؤجري المزارع الخاصة بالاردن

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال العدوان  إن صاحب أي منشأة "المزرعة الخاصة" يتحمل المسؤولية القانونية والجزائية والمادية عند وقوع أي حادث "لا قدر الله" كون هذه المنشأة غير مخصصة للاستعمال العام "تأجير" كونه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين وقام بتأجيرها وهي غير مخصصة لهذه الغاية (مثل إقامة الحفلات وغيرها) وهي مخالفة للأصل "السكن" وقام باستغلالها لغاية أخرى.

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