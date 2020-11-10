الحكومة تحذر من الإشاعات والأخبار الكاذبة

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد أن الأردن ورغم التحديات التي يمر بها نتيجة جائحة كورونا، أثبت قدرته على إجراء الانتخابات النيابية.وأضاف خلال مشاركته في التغطية الخاصة للانتخابات النيابية على شاشة التلفزيون الأردني اليوم الثلاثاء، أن المملكة تدخل المئوية الثانية من عمر الدولة وهي تحافظ على الأعراف الدستورية والعادات الراسخة التي قامت عليها من خلال إجراء الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخابات مجلس النواب التاسع عشر.ولفت العايد إلى أن نسبة اقبال الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية وإدلاء أصواتهم تعد مشجعة ومؤشرا على رغبتهم في إحداث التغيير الإيجابي.وقال في هذ الصدد: "إذا اردنا التغيير علينا أن نقوم بواجبنا تجاه وطننا من خلال المشاركة في عملية الانتخاب، والشباب عليهم دور كبير في إحداث التغيير الإيجابي".كما أكد أن الحكومة ملتزمة بسياسة الشفافية عند اتخاذ قراراتها وتوضيح أسبابها للمواطنين ووسائل الإعلام، ولا يضيرها أن تتراجع عن أي قرار إذا كان التراجع يصب في مصلحة المواطنين وسلامتهم.وأشار العايد إلى أن الحكومة تعول على وعي المواطنين في استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتجنب الإشاعات والأخبار الكاذبة، قائلا: "مواطننا واع وقادر على التمييز بين الغث والسمين".وأشاد بدور وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات النيابية ونقل الأحداث المتعلقة بها إلى جميع دول العالم، مشيدا أيضا بدورها التوعوي والتثقيفي حول خطورة وباء كورونا وحث المواطنين على الالتزام بسبل الوقاية منه.