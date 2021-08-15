الحكومة تحذر من العودة الى الاغلاقات

الوكيل الاخباري -

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أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الأرقام والبيانات تشير إلى ثبات في أعداد الاصابات الأسبوعية ونسبة الفحوصات الايجابية، إلى جانب استقرار في معدّل الوفاة .ولفت في تصريحات صحفية إلى أن المراقب يلحظ حالة من عدم الالتزام باجراءات ووسائل الوقاية العامة، تستوجب الانتباه أكثر، متابعا: "لا نريد العودة إلى المربع الأول، ولا نريد أن نرجع إلى الاغلاقات، وقد أصبحت الاغلاقات من الماضي، لكن يمكن في بعض الحالات أن نضطر للعودة إليها" .