الأحد 15-08-2021
الوكيل الاخباري

روسيا: سنعمل مع الحكومة الانتقالية في أفغانستان

وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عُمان

السفارة الأمريكية في كابول تطالب رعاياها بعدم مغادرة أماكنهم

ألمانيا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من كابول

اجراءات هامة للاستفادة من تعرفة الكهرباء الجديدة

الحكومة تحذر من العودة الى الاغلاقات

شاهد.. خبيرة مكياج عراقية تتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

الإمارات العربية الوجهة الأولى للطلبة الهنود

اليابان تحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في البلاد

سوريا.. لجنة التفاوض في درعا تعلن تشكيل مركز تنسيقي للتفاوض وإيجاد حل سلمي

الأحد، 15-08-2021 09:46 م

الحكومة تحذر من العودة الى الاغلاقات

8202171938180498382


الوكيل الاخباري  - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الأرقام والبيانات تشير إلى ثبات في أعداد الاصابات الأسبوعية ونسبة الفحوصات الايجابية، إلى جانب استقرار في معدّل الوفاة .اضافة اعلان


ولفت في تصريحات صحفية إلى أن المراقب يلحظ حالة من عدم الالتزام باجراءات ووسائل الوقاية العامة، تستوجب الانتباه أكثر، متابعا: "لا نريد العودة إلى المربع الأول، ولا نريد أن نرجع إلى الاغلاقات، وقد أصبحت الاغلاقات من الماضي، لكن يمكن في بعض الحالات أن نضطر للعودة إليها" . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61190cd70bae5

اجراءات هامة للاستفادة من تعرفة الكهرباء الجديدة

820215224952170430121

منتدى الجياد ينظم أمسية أدبية بعنوان صيف إربد

فواتير-كهرباء

قطاعات اقتصادية تصف قرار خفض تعرفة الكهرباء بالخطوة الإيجابية

w

مكتبة الحسين باليرموك وثقافة إربد تناقشان كتاب نظام التفاهة

w

الوطني للبحوث الزراعية يكرم فائزين بجائزة الموظف المثالي

w

ورشة حول الثقافة القانونية باليرموك

أخبار متعلقة
7202129132935424071281

تخوف أردني من العودة إلى الإغلاقات بعد المؤشر الخطر الذي أعلنته الصحة

7202130145910838551130

الصحة : لا توصيات بالحظر الشامل أو تمديد ساعات الحظر

720211917333500074023

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية بالاردن اليوم

كورونا 7

9 وفيات و 675 إصابة بكورونا اليوم

7202112201246209196413

إعطاء أكثر من 4.5 مليون جرعة لقاحات كورونا

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم