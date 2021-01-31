الحكومة تحذر من العودة الى الحظر الشامل بالاردن

الوكيل الاخباري -

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ارتفع عدد الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 350 إصابة، وفق ما أكد وزير الصحة نذير عبيدات الأحد، وهو "أحد المؤشرات غير المريحة" التي رصدتها الحكومة مؤخرا.وقال عبيدات خلال مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء، إن "هناك بعض المؤشرات التي بدأنا أن نراها أمس واليوم غير مريحة كانت، خاصة مؤشر إيجابية الفحوص 5.55%، حيث زادت عن أمس والأيام القليلة الماضية".وشهد عدد الإصابات ارتفاعا على مدى الثلاثة الأيام الماضية خاصة أن ذلك يتزامن مع "زيادة عدد الحالات التي تسمى بالسلالة البريطانية، حيث يزيد حاليا عن 350 حالة مؤكدة"، وفق عبيدات الذي أكد أن السلالة البريطانية من الفيروس "تنتشر بسرعة أكبر"."نلحظ أن الزيادة في عدد الحالات خاصة من السلالة البريطانية موجود أكثر في منطقة عمّان الغربية ومنطقة عمان بشكل عام"، بحسب عبيدات الذي أشار إلى رصد ارتفاع مستمر في نسبة الفحوص الإيجابية في العاصمة على مدى 5 أيام ماضية.وقال إن مدينة عمّان في وضع وبائي "غير مريح" كما كانت في الأسابيع الماضية.وتحدث عن "إعادة تقييم للإجراءات التخفيفية" التي اتخذت قبل عدة أسابيع من تقليص لساعات حظر التجول الليلي وإلغاء حظر التجول الشامل أيام الجمع، إضافة إلى فتح بعض القطاعات."أعلنا أنه لا بد من إعادة تقييم للأمور والتقييم اليوم على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي حدثت، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي بدأنا أن نراها اليوم وأمس غير مريحة"، وفق عبيدات.وتحدث عبيدات عن "الالتزام ليس بالمستوى المطلوب" بإجراءات السلامة العامة من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، داخل منشآت أُعيد فتحها من مطاعم وأسواق تجارية.وفي هذا الصدد، حذر عبيدات من "انتكاسة" في الوضع الوبائي، إذا لم يلتزم المواطنين بإجراءات الوقاية العامة. وأشار إلى أن "الانتكاسة في الوضع الوبائي يدفع باتجاه إعادة تقييم الأمور بالنسبة للمنشآت التي أعيد فتحها".