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السبت، 14-08-2021 12:46 م

الحكومة تحذر من المواقع غير رسمية لإعلان نتائج التوجيهي

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29


الوكيل الإخباري - نشرت منصة حقك تعرف الحكومية ، ما جاء من خلال وزارة التّربية والتّعليم حول تحذيرها لطلبة (التّوجيهي) وذويهم من التعامل مع أيّ جهة توهمهم بقدرتها على تزويدهم بالنتائج قبل إعلانها رسميّاً من الوزارة.

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جاء ذلك على ضوء ادعاء صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بقدرتها على تزويد الطلبة بنتائجهم قبل الإعلان عن موعدها رسميا ، الأمر الذي نفته الحكومة .

 

وكانت وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم العام أكدت في تصريح وصل " الوكيل الإخباري"، صباح اليوم السبت أن الموقع الخاص باستخراج النتائج محمٍ ولا يمكن اختراقه، وأن الوزارة ستلاحق قضائيا كل من يروج لمثل هذه الشائعات التي تؤثر سلبا على مشاعر الطلبة وذويهم.

 


 




 

 


 

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