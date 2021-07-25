الحكومة تحذر من انتكاسة وبائيّة جديدة بالاردن



الوكيل الاخباري -

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حذّر وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين من الارتفاع الحادّ لنسب الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ التي وصلت اليوم الأحد إلى (4.44%) من بين أكثر من 23 ألف فحص مخبر تمّ إجراؤه.وشدّد دودين في تصريحات صحفيّة على أنّ ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابيّة إلى هذا الحدّ "يدقّ ناقوس الخطر ويؤشّر بشكل واضح إلى أنّ خطر كورونا ما زال داهماً"، متمنّياً أن لا تكون الأرقام التي سُجِّلت اليوم "مؤشّراً على انتكاسة وبائيّة جديدة لا قدّر الله".وأكّد على أنّ التطوّرات السلبيّة للحالة الوبائيّة تتطلّب التحلّي بأعلى درجات المسؤوليّة، من حيث الإقبال على تلقّي المطاعيم والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة، مشدّداً على أنّ هذه المسؤوليّة ملقاة على عاتق الجميع لحماية أنفسهم والمقرّبين منهم وأفراد المجتمع.