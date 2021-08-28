الحكومة تحذر من عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الأسبوع الوبائي شهد تحسّنا في المؤشرات الوبائية، إذ انخفض عدد الاصابات الأسبوعية من 6500 اصابة إلى 5800 اصابة، كما انخفضت نسبة الفحوصات الايجابية من 3.9% الأسبوع الماضي إلى 3% في الأسبوع الحالي.



وحذّر البلبيسي في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني من عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية، قائلا إن استمرار عدم الإلتزام وعدم الإقبال على المطاعيم في ظلّ توجّه الأردن نحو فتح القطاعات وإلغاء الحظر والعودة إلى التعليم الوجاهي، قد يجعلنا نعود إلى الخلف في الاجراءات التي تمّ اتخاذها، لافتا إلى أن فتح أي قطاع يرافقه توقعات بارتفاع عدد حالات الاصابة ما لم يكن هناك التزام بالاجراءات الوقائية، فيما ألمح إلى أن توقع أرقام لدى فتح القطاعات قد لا يكون دقيقا، حيث كانت الدراسات العالمية جميعها تقول إن الأردن في اسوأ الأحوال سيصل إلى (2000- 2500) اصابة في شهري تموز وآب، وهو ما لم نصل إليه.

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