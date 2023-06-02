الحكومة تحذر من محاولات احتيال بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري

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- حذرت وزارة الصناعة والتجارة، التجار والمستوردين، من مكالمة الفيديو والإنترنت لإجراء عمليات تجارية ومالية، بعد أن أصدرت دوائر الأمن العام الصينية تحذيرا من حالات الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي للإيقاع بعدد من الضحايا لتحويل مبالغ مالية غير وجهتها.وبحسب كتاب سفارة الأردن في بيجين، فإن الصحف الرسمية الصينية أصدرت تحذيرات بعد كشف محاولات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات الناس ومظاهرهم، وأن جمعية الإنترنت في الصين أصدرت بيانا حول عملية احتيال لمبادلة الوجه، نظرا لأن التكنولوجيا المزيفة العميقة أصبحت متاحة بشكل كبير، مضيفة أن المنتجات والخدمات ذات الصلة زادت بشكل تدريجي في الفترة الأخيرة، وفق ما نقلت المملكة.وذكر البيان أيضا بأن على الأشخاص إدارة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعناية، خاصة عند تسجيل الدخول على أجهزة غير مألوفة، لمنع سرقة المعلومات الخاصة.