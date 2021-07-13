الحكومة : تحرير 240 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية تموز

الوكيل الاخباري -

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حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا منذ بداية شهر تموز الحالي وحتى العاشر منه، 240 مخالفة.وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، فقد تم مخالفة 26 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و14 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و124 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.كما تم تحرير 38 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و28 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و3 مخالفات لعدم وجود لوحات إرشادية في مراكز تجارية.