الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

اختتام أعمال مؤتمر تحفيز الاستثمار

منتدون يؤكدون أهمية ترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد

وزير الصحة : خطط لضمان العودة الآمنة إلى المدارس

الحكومة : إجراءات رقابية صارمة خلال عطلة عيد الأضحى

وزارة الصحة تعلن عن جرعة معززة من فايزر لمتلقي سينوفارم الراغبين بالسفر

الضمان الاجتماعي : صرف مستحقات بدل التعطل يوم الاحد القادم

إعطاء أكثر من 41 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

الحكومة : تحرير 240 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية تموز

الحكومة تحذر من عدم الالتزام في اوامر الدفاع

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية

الثلاثاء، 13-07-2021 06:03 م

الحكومة : تحرير 240 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية تموز

720211222653670845818


 الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا منذ بداية شهر تموز الحالي وحتى العاشر منه، 240 مخالفة.اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، فقد تم مخالفة 26 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و14 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و124 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

كما تم تحرير 38 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و28 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و3 مخالفات لعدم وجود لوحات إرشادية في مراكز تجارية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

اختتام أعمال مؤتمر تحفيز الاستثمار

52021413732951614787

منتدون يؤكدون أهمية ترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد

الهواري

وزير الصحة : خطط لضمان العودة الآمنة إلى المدارس

w

الحكومة : إجراءات رقابية صارمة خلال عطلة عيد الأضحى

620212520151924778613

وزارة الصحة تعلن عن جرعة معززة من فايزر لمتلقي سينوفارم الراغبين بالسفر

7202112132428778623979

الضمان الاجتماعي : صرف مستحقات بدل التعطل يوم الاحد القادم

أخبار متعلقة
كورونا 1

الصحة : اعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة مضادة لفيروس كورونا

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

720211214134928636681

الحكومة : حملات مكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل

720217172919142148422

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

w

مؤتمر نشأة الدولة يوصي بإعداد موسوعة عن تاريخ الأردن

720217182316135824933

استقرار نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن