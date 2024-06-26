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الأربعاء، 26-06-2024 02:25 م

الحكومة تحسم الجدل حول رفع أسعار الكهرباء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الطاقة صالح الخرابشة أن تعرفة الكهرباء الجديدة موضوع تنظيمي بحت.

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وأضاف الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة، أن التعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن، سيتم تطبيقها ابتداء من ‏الشهر المقبل.‏

 

واشار الوزير اننا نؤكد أن متوسط التعرفة المرتبطة في الزمن مثل ما هو الحال بسعر التعرفة حالياً ولن يكون هناك فرق في الحالة الطبيعية

 

 وأكد الوزير أن الهدف من التعرفة الجديدة ترحيل جزء من الحمل الكهربائي إلى فترات الاستهلاك الخفيف وأعطيت أسعاراً مخفضة.

 

وأكد الخرابشة ان اسعار الكهرباء لن ترتفع ولن يكون هناك أية رفع على الفاتورة وليس هناك مبررات لرفع أسعار السلع .

 

 




 

 


 

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