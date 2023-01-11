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الأربعاء، 11-01-2023 04:40 م

الحكومة تحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أكد وزير المالية محمد العسعس ، أن الوضع العالمي مُعقد للغاية في ظل الظروف التي مر ويمر بها العالم، مما يحد من إمكانية زيادة رواتب الموظفين "العاملين والمتقاعدين".

وبين العسعس خلال اجتماع اللجنة المالية مع الفريق الاقتصادي الحكومي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، أن الزيادة على الرواتب سينعكس على تضخم العجز في الموازنة، وتداعيات جديدة على أزمتنا الاقتصادية.

وكشف ، أن 64 % من النفقات الجارية في مشروع الموازنة العامة تذهب للرواتب، ومن المستحيل فرض زيادات حَالِيًّا بسبب الأزمة الاقتصادية والعجز الكبير في الموازنة.

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