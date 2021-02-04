الحكومة تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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رجح مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري عدم عقد مؤتمر حكومي في رئاسة الوزراء اليوم الخميس للاعلان عن قرارات جديدة حول التعامل مع ازمة كورونا .وحول قرار عودة المدارس الذي كان من المنتظر ان تحسمه الحكومة اليوم الخميس ، قال المصدر ان تصريحات وزيري الصحة والتربية والتعليم حسمت الجدل بهذا الشأن حيث اكدت ان العودة الى المدارس نافذ اعتبارا من يوم الاحد القادم .الى ذلك قال وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات، الخميس، خلال اجتماعه مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن قرار إعادة فتح المدارس لا تراجع عنه .كما اكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم ان قرار العودة إلى المدارس الأحد المقبل لا عودة عنه ، مشيراً الى انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الطلبة في المدارس .