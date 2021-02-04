الخميس 04-02-2021
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الخميس، 04-02-2021 03:30 م

الحكومة تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري عدم عقد مؤتمر حكومي في رئاسة الوزراء اليوم الخميس للاعلان عن قرارات جديدة حول التعامل مع ازمة كورونا .
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وحول قرار عودة المدارس الذي كان من المنتظر ان تحسمه الحكومة اليوم الخميس ، قال المصدر ان تصريحات وزيري الصحة والتربية والتعليم حسمت الجدل بهذا الشأن حيث اكدت ان العودة الى المدارس نافذ اعتبارا من يوم الاحد القادم .

الى ذلك قال وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات، الخميس، خلال اجتماعه مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن قرار إعادة فتح المدارس لا تراجع عنه .

 كما اكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم ان قرار العودة إلى المدارس الأحد المقبل لا عودة عنه ، مشيراً الى انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الطلبة في المدارس .

 




 

 


 

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