الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 27-12-2020 12:20 م

بما يضمن الصحة العامة

الحكومة تحسم قرارات هامة بعد أيام

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تجتمع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، في وزارة الصحة ، بشكل دوري ، للوقوف على الوضع الوبائي الراهن في المملكة بسبب فيروس كورونا ، لبحث أهم المستجدات حيال ذلك ، ودراسة التوصيات من قبل الأجهزة المعنية، ومدى إمكانية اتخاذ قرارات جديدة ، أو الاستمرار بالعمل بها.

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وعلى ضوء ذلك ، فقد أكد مصدر طبي لـ"الوكيل الإخباري" ، الأحد، أن اللجنة الوطنية تعتمد بالدرجة الأولى في قراراتها على عدد من الأمور ، أهمها أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس ، ونسبة إشغال الأسرة بمصابي كورونا في المملكة.

 

وأشار ، أن اللجنة ، تعكف على دراسة القرارات التي سيتم الإعلان عنها للأردنيين خلال أيام ، بما يضمن الصحة والسلامة لهم ، والسيطرة على الفيروس ، من أجل تسطيح المنحنى الوبائي .

 

ولفت ، أن الأردن يشهد انخفاضا ملموسا في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الفترة الماضية ، مشدّدا على ضرورة التزام الأردنيين بالكمامات والتباعد الجسدي .

 

 وأوضح المصدر ، أن الأردنيين ينتظرون إلغاء قرارات معينة ، كالحظر الشامل يوم الجمعة ، وتمديد الحظر الجزئي أو إلغائه ، وهذا يتطلب موفورا من الجهد والبحث في تداعيات القرارات التي سيتم إعلانها ، والعمل بالمصلحة العامة.

 

وزاد " القرارات القادمة قد تسعد الأردنيين ، ولكن لا يمكن التنبؤ بذلك إلا بعد مشاورات عديدة على مدار الأيام القادمة ".

 

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