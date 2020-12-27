الحكومة تحسم قرارات هامة بعد أيام

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تجتمع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، في وزارة الصحة ، بشكل دوري ، للوقوف على الوضع الوبائي الراهن في المملكة بسبب فيروس كورونا ، لبحث أهم المستجدات حيال ذلك ، ودراسة التوصيات من قبل الأجهزة المعنية، ومدى إمكانية اتخاذ قرارات جديدة ، أو الاستمرار بالعمل بها.

اضافة اعلان



وعلى ضوء ذلك ، فقد أكد مصدر طبي لـ"الوكيل الإخباري" ، الأحد، أن اللجنة الوطنية تعتمد بالدرجة الأولى في قراراتها على عدد من الأمور ، أهمها أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس ، ونسبة إشغال الأسرة بمصابي كورونا في المملكة.

وأشار ، أن اللجنة ، تعكف على دراسة القرارات التي سيتم الإعلان عنها للأردنيين خلال أيام ، بما يضمن الصحة والسلامة لهم ، والسيطرة على الفيروس ، من أجل تسطيح المنحنى الوبائي .

ولفت ، أن الأردن يشهد انخفاضا ملموسا في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الفترة الماضية ، مشدّدا على ضرورة التزام الأردنيين بالكمامات والتباعد الجسدي .

وأوضح المصدر ، أن الأردنيين ينتظرون إلغاء قرارات معينة ، كالحظر الشامل يوم الجمعة ، وتمديد الحظر الجزئي أو إلغائه ، وهذا يتطلب موفورا من الجهد والبحث في تداعيات القرارات التي سيتم إعلانها ، والعمل بالمصلحة العامة.

وزاد " القرارات القادمة قد تسعد الأردنيين ، ولكن لا يمكن التنبؤ بذلك إلا بعد مشاورات عديدة على مدار الأيام القادمة ".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



