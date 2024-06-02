الحكومة تحيل موظفين الى التقاعد - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد، وانهاء خدمات آخرين.
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