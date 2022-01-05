الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 02:21 م

الحكومة تخصص قرابة 7 ملايين دينار لدعم الأسر الفقيرة

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، أنه بلغ إجمالي مخصصات برنامج تنمية المجتمع ومكافحة الفقر للعام الحالي 6 ملايين و 939 ألف دينار. 

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وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري أنه تم رصد 80 ألف دينار لمشروع المنح الصغيرة خلال 2022. 

كما تم تخصيص 100 ألف دينار لإنشاء مساكن للأسر الفقيرة، فيما رصد 30 ألف دينار لصيانة منازل الأسر الفقيرة من المستفيدين من مشروع المكرمة الملكية.


وخصص مبلغ 148 ألف دينار لتمويل مشروع تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر في الأردن. 

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