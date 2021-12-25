السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة تخصص 463 ألف دينار لمشروع إنشاء و تشغيل المفاعل النووي

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السبت، 25-12-2021 09:22 ص

الحكومة تخصص 463 ألف دينار لمشروع إنشاء و تشغيل المفاعل النووي

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الوكيل الإخباري - رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة لعام 2022 مبلغ 463 ألف دينار، كمخصصات لمشروع إنشاء وتشغيل المفاعل النووي البحثي.

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وبينت أرقام الموازنة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه رصد لمشروع ادارة برنامج الإدارة والخدمات المساندة مبلغ 287 ألف دينار، كما خصص لدعم مشاريع الطاقة مبلغ 480 الف دينار.

 

وبلغ مجموع المخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج مليون و230 ألف دينار. 

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