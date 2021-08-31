الحكومة تخفض اسعار المحروقات

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الثلاثاء، 31-08-2021 03:03 م

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (الأول الى الثلاثين من أيلول المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آب.

وانعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر آب بمقدار 15 فلسا ليصبح 815 فلسا للتر وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 20 فلسا ليصبح 1050 فلسا للتر، وانخفض سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 605 فلسا للتر، وانخفض سعر الكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 605 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت انخفض إلى 70.7 دولار للبرميل في شهر آب الحالي مقابل 75 دولار للبرميل المسجل في شهر تموز الماضي.

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