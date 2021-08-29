الحكومة تدرس إعادة هيكلة التعرفة الجمركية

الوكيل الاخباري - كشفت خطة الحكومة الاقتصادية عن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.



وقالت الخطة إن الهدف من إعادة هيكلية التعرفة يعود إلى تخفيض كلف ووقت المعاملات المرتبطة بالتجارة الخارجية من خلال حصر شرائح التعرفة الجمركية، وتوحيد الشرائح يؤدي إلى عدم التهرب الجمركي والضريبي، وزيادة كفاءة الرقابة على الواردات.

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وتعمل وزارة المالية حاليا، وفق الخطة، على دراسة توحيد الشرائح والاحتمالات الممكنة ضمن مجموعة من السيناريوهات.



ولفتت إلى أن وزارة الصناعة ودائرة الجمارك ستقوم بتحديد عدد الشرائح المندمجة بالتنسيق مع الشركاء بناء على الدراسة.



وسيتم تطبيق القرار في الربع الأول من العام المقبل.