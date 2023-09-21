الحكومة تدرس إنشاء مسارين للباص السريع إلى المطار والسلط

الوكيل الاخباري- أعرب وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل ماهر أبو السمن الخميس، عن تطلع وزارتي الأشغال والنقل للحصول على دعم في تنفيذ مشروعين مهمين على غرار مشروع الباص سريع التردد عمّان-الزرقاء.



وقال أبو السمن خلال بحثه مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين، مجالات التعاون في مشاريع البنية التحتية خصوصا في قطاعي النقل والطرق، إنّ المشروعين هما مشروعا باص سريع التردد عمّان-المطار، وعمان-السلط ، انطلاقا من محطة صويلح.



ولفت إلى أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى للمشروعين.

اضافة اعلان