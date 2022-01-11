الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

زلزال بقوة 6.7 درجة في ولاية ألاسكا

الأردن يترأس أول اجتماع دولي للزيتون

"الخصاونة" يدعو لمساواة رواتب "المفتي" مع القاضي الشرعي

"الداخلية" توقف العمل بـ"الإقامة الجبرية" لمدة 3 أشهر وتستثني حالات محددة - تفاصيل

"تجارة الأردن": تخفيض التعرفة الجمركية يطبق مع دول لم يوقع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة

قطر: وفاتان و4169 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مطالب نيابية باستدعاء لجنة تسعير المحروقات وإلغاء الضريبة المقطوعة

16 وفاة و2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

مشادات بين النواب والحكومة خلال مناقشة تعرفة الكهرباء الجديدة - فيديو

العجارمة: لن تمرر الموازنة حتى تلغى التعرفة الكهربائية الجديدة

الثلاثاء، 11-01-2022 03:40 م

الحكومة تدرس تقديم حوافز للنقل

52020815752964266421


الزكيل الإخباري - أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، طارق الحباشنة، أن الحكومة تعمل على دراسة مقترحات لتقديم حوافز وامتيازات لقطاع النقل البري، لرفع مستوى الخدمات وتشجيع الاستثمار في القطاع.

اضافة اعلان


وأضاف الحباشنة، خلال لقاء حواري عقدته غرفة تجارة عمان مع ممثلي أصحاب شركات النقل البري، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من قضايا وتحديات القطاع، أن الهيئة تعمل على خطة استراتيجية لتنظيم قطاع النقل البري بالشراكة مع أصحاب شركات النقل وسترى النور قريبا.


وبحسب بيان للغرفة، أكد الحباشنة خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس الغرفة رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، وأمين صندوق مجلس إدارة الغرفة خطاب البنا، ضرورة الاهتمام بقطاع النقل البري، ودعمه لرفع جودة الخدمة، وتذليل المعيقات التي تواجهه، وخاصة قضية التأمين وتحديد النمط وعداد الرحلات، والحوافز والامتيازات.


من جهته، أكد الخطيب أهمية التواصل بين الهيئة وممثلي القطاع، لإيصال مطالبهم للحكومة، خاصة أن النقل البري هو الأساس في استمرار عمل سلاسل التوريد، باعتباره عصب الاقتصاد القوي.


ودعا إلى تفعيل قانون النقل متعدد الوسائط الذي أنيط بالهيئة من عام 2018، والتراجع عن قرارات صدرت خلال العام 2012 والمتعلقة بعدد الرحلات المسموح بها لشركات النقل البري، وتحديد حمولة الشاحنة بحاوية واحدة فقط، والتسريب الحاصل في عمليات النقل، حتى لا يتراجع القطاع أكثر، مشيرا إلى وجود نقص حاد في كوادر نقل البضائع منذ عام 2014.


بدوره، دعا البنا إلى تطوير استراتيجيات وزارة النقل والهيئة لتنظيم عمل القطاع، وإعادة دراسة مختلف القرارات السابقة، وهندسة الإجراءات التنظيمية للنقل البري بنحو عام.


وقال إن قطاع النقل البري محرك رئيس للاقتصاد، ويعاني منذ سنوات عديدة من التحديات والمعيقات، داعيا الى إيجاد حلول ناجعة للنهوض به.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-01-11 at 4.27.27 PM

ولي العهد يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

54343_large

"الداخلية" توقف العمل بـ"الإقامة الجبرية" لمدة 3 أشهر وتستثني حالات محددة - تفاصيل

b21d6b3292a943f59f1b018f93caa438

مطالب نيابية باستدعاء لجنة تسعير المحروقات وإلغاء الضريبة المقطوعة

1220212614657192542373

16 وفاة و2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

1212

مشادات بين النواب والحكومة خلال مناقشة تعرفة الكهرباء الجديدة - فيديو

1641906508874

وزير الزراعة يترأس أول اجتماع للمجلس الدولي للزيتون

أخبار متعلقة
فواتير كهرباء - (أرشيفية)

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة

267997_3_1544817397

الوزير الأسبق أبو يامين: الحكومة وضعت الدولة في مأزق بصياغة "مجلس الأمن الوطني"

_121477863_photo5.jpg

صرف مليون دينار لمزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة - تفاصيل

9201824151410302897969

الكاز الأكثر تأثراً.. الحكومة رفعت أسعار المحروقات 8 مرات وخفضتها مرة واحدة في 2021

4202018161326228952315

جمعية الفنادق: نسبة إلغاء الحجوزات ستصل إلى 90% خلال أسبوع

0L5A1502 - Copy

15 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا اعتبارا من بداية عام 2022