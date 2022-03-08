الحكومة تدرس زيادة رأس مال الملكية الأردنية وسيتم الإعلان عنها قريبا

الوكيل الاخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، الثلاثاء، إن الحكومة تدرس زيادة رأس مال "الملكية الأردنية" وسيتم الإعلان عنها قريباً.



وأضاف لـ "المملكة"، أن "الملكية الأردنية تسعى جاهدة لترجمة رؤية الملك بالتواصل مع العالم الخارجي من خلال مد شبكتها الجوية لأكبر عدد ممكن من النقاط العالمية في الإقليم وفي أوروبا والولايات المتحدة من أجل تشجيع الحركة من الأردن على تلك النقاط وتشجيع السياحة إلى الأردن ورجال الأعمال والاستثمار".



"دعم جلالة الملك والحكومة للملكية الأردنية مكنها من بداية التعافي في عام 2021 وأصبح هناك تحسن كبير في الإيرادات وتخفيض الخسائر أكثر من 54%"، وفق المجالي.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





