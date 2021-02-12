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الجمعة، 12-02-2021 02:43 م

نتيجة لارتفاع الإصابات بكورونا

الحكومة تدرس سيناريوهات المرحلة المقبلة

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - ما زالت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع، خلال المرحلة الحالية ، بالمملكة ، الأمر الذي بات يدق ناقوس الحذر من قبل الحكومة والأردنيين ، تحسّبا من انتشار الفيروس من جديد ، بعد أن شهد الأردن انخفاضا ملموسا في أعداد الإصابات والوفيات ، على مدار أسابيع متتالية ، سابقا.

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وقد أشارت الحكومة ، خلال تصريحات صحافية من قبل عدد من المسؤولين الأسبوع الماضي ، أنه سيتم دراسة مستجدات الوضع الوبائي خلال الفترة الحالية ، للعمل على تقييمها ، من أجل اتخاذ القرارات التي من شأنها التخفيف من وطأة الوباء .

 

وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات ، كشف في تصريحات صحافية سابقة ، أن الوزارة تدرس بطريقة جدية سبب الارتفاع الواضح بنسبة الإصابات في عمّان .

 

وبين أنه سيصار إلى تقييم مستجدات الوضع الوبائي الحالي ، وما إذا سيكون هنالك قرارات جديدة ، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية بين المواطنين .

 

وليس هذا فحسب، فقد شهدت المملكة ظهور إصابات جديدة في المدارس ، ما يجعل الحكومة تبحث بالتوصيات ، التي من شأنها كبح جماح الفيروس .

 

الحكومة اليوم ، تدرس سيناريوهات جديدة للمرحلة القادمة ، من خلال الجهات المعنية ومن خلال المختصّين ، عدا عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، في سبيل العمل للاقتراب من تسطيح المنحنى الوبائي.

 

ويبقى الأمر بيدّ الأردنيين ، حيث الالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، والابتعاد عن التجمعات، عملا بأوامر الدفاع.

 

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