الحكومة تدرس طلبات استحداث تخصصات جامعية

الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، الاثنين ، أن مجلس التعليم العالي يدرس الطلبات الجديدة لاستحداث التخصصات بالجامعات الأردنية.



واضاف الخطيب في تصريحات صحفية، ان بعض التخصصات التي وافق مجلس التعليم العالي على استحداثها اعتبارا من العام الجامعي القادم، قرابة 25 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس والماجستير.



وتابع ان وجود قرارات سابقة لمجلس التعليم العالي رفضت استحداث تخصصات مثل تخصصات أطباء والتمريض وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة حتى عام 2030



واشار إلى أن بعض التخصصات قد تلتحق بتلك التخصصات بعد انتهاء دراسة المجلس لاستحداث التخصصات.

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