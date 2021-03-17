الحكومة تدرس منح تصاريح تجول خلال الحظر لمتلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، إن الحكومة بصدد مناقشة خطة جديدة محفزة لتشجيع المجتمع على تلقي المطعوم، مبينا أنه مسار رئيسي يجري العمل عليه، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة، للسيطرة على المنحنى الوبائي.وأكد الوزير دودين أن الاشكالية اليوم لا تتعلق بشح المطاعيم بل بتردد المجتمع وأن الرقابة مستمرة للمنحنى، بعد استبعاد الحظر الشامل الطويل مرحليا، وفق ما أعلن مساء الأربعاء رسميا وذلك في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية .ومن بين التطبيقات قيد الدراسة لتوسيع حملة التطعيم، التي لم تصل حاجز ربع مليون نسمة حتى الآن، قال دودين: "لدينا استراتيجية قيد الدراسة من بينها تطعيم شرائح خارج المنصة، كموظفي المطار والمؤسسات العامة، ومنح تصاريح تجول في فترات الحظر لمن يحصل على شهادة تطعيم بالجرعتين، أو السماح للعاملين في منشآت كالمطاعم بالتنقل في حال الحصول على المطاعيم، والسماح لكل من تجاوز 60 عاما بالتطعيم دون التسجيل بالمنصة." .