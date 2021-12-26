الحكومة تدرس 4 عروض أجنبية ومحلية للتنقيب عن النحاس

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ان الوزارة تدرس 4 عروض مقدمة من شركات أجنبية ومحلية للتنقيب عن النحاس في 3 مناطق، وهي محمية ضانا ، وخربة النحاس، ووادي فينان.

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وأضاف الخرابشة، خلال لقاء صحفي حضره "الوكيل الاخباري" اليوم الأحد، أنه سيتم قريبا توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات لبدء التنقيب عن النحاس.



وأكد أن هناك شركتان تتنافسان الآن للحصول على عطاء التنقيب عن النحاس في محمية ضانا، مؤكدا أن إحداهما محلية.



وقال الخرابشة إن تقرير استخراج النحاس في المحمية في المراحل النهائية وهو الآن بيد وزارة البيئة، مضيفاً أن الوزارة تقوم بدراسة تقييم الأثر البيئي حتى لا يكون هنالك أضرار على المحمية.



وحول التنقيب عن البوتاس، أشار إلى أن الدراسات كشفت عن وجود كميات من خام البوتاس في منطقة لسان البحر الميت.



وبين أنه تجري الآن مباحثات مع شركة البوتاس العربية لتحصل على الامتياز في هذه المنطقة.



وسبق أن انفرد موقع "الوكيل الإخباري" بنشر معلومات أكدت أن ملف التنقيب عن النحاس في الأردن سوف يعود للواجهة من جديد، بعد إنهاء خلافات كانت قائمة بين وزارة الطاقة والجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة، والتي على إثرها تم تشكيل لجنة من مختلف الأطراف لبيان مواقع التنقيب وطرق الحفاظ على الأثر البيئي في المحمية.