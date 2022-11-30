الحكومة ترفع أسعار البنزين

الوكيل الاخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الاربعاء الموافق 30 تشرين ثاني اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون اول المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين ثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين اول الماضي.



وقررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 10 فلسات والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلساً ، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر كانون اول 920 فلس/لتر بدلاً من 910 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلس/لتر بدلا من 1155 فلس/لتر.

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كما تبين عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة الديزل وفقا للأسعار العالمية أن الكلفة الفعلية لمادة الديزل تبلغ 895 فلس/لتر ، وعليه قررت اللجنة رفع سعر مادة الديزل بمقدار 35 فلسا وبذلك يصبح سعر الديزل 895 فلس/لتر بدلاً من 860 فلس/لتر .



في حين قررت لجنة التسعير وبتوجيه من الحكومة تثبيت سعر الكاز لشهر كانون اول المقبل والابقاء على سعره الحالي البالغ 860 فلس/ لتر، علماً بانه عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة الكاز وفقا للأسعار العالمية تبين أن الكلفة الفعلية لمادة الكاز بلغت 880 فلس/ لتر.



كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.