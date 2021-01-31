الحكومة ترفع أسعار المحروقات

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -

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عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد الموافق 31 كانون الثاني اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-28 شباط القادم)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الأول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني.وقد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر شباط بمقدار 35 فلس ليصبح 730 فلس/لتر بدلاً من 695 فلس/لتر، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلس ليصبح 945 فلس/لتر بدلا من 910 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 25 فلس/لتر ليصبح 525 فلس/لتر بدلاً من 500 فلس/لتر، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 460 فلس/لتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.