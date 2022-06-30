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الخميس، 30-06-2022 05:26 م

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

بنزين محروقات وقود1


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس الموافق 30 حزيران اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 تموز القادم)، حيث قامت اللجنة باستعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيار الماضي وتبين للجنة وجود ارتفاع ملحوظ وبنسب مختلفة على الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسية (بنزين بأنواعه والديزل والكاز) .

واستناداً إلى توجيهات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع سياسة رفع الدعم التدريجي، فقد قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر تموز بمقدار 35 فلسا للتر، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا للتر.

وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر تموز 955 فلس/لتر بدلاً من 920 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1240 فلس/لتر بدلا من 1180 فلس/لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز  720 فلس/لتر بدلاً من 685 فلس/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

 

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