الحكومة تزف بشرى سارة للاردنيين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، عن نتائج إيجابية باستكشاف الغاز في المملكة.

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وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين، إنه يجري حاليا اجراء دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي الغاز الموجودة .

واضاف الخرابشة أن الكميات الموجودة حاليًا من الغاز تكفي لتشغيل الكهرباء في الأردن لمدة تصل إلى عشرات السنين، مشيرا إلى أن مستويات إنتاج الغاز تجاوزت التوقعات السابقة.

وبين الخرابشة أن شركة متخصصة ستبدأ خلال أقل من شهر عمليات حفر أكثر من 10 آبار جديدة خلال العامين 2024 و2025، لزيادة القدرات الإنتاجية.



وأضاف أن عمليات صيانة الآبار القديمة وحفر الآبار الجديدة ساهمت في زيادة الإنتاج إلى 40 مليون متر مكعب سنويًا.

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