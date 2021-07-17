الحكومة تزف للأردنيين باقة من الأخبار السارة قبل العيد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - زفّت الحكومة أخبارا سارة للأردنيين قبيل أيام من عيد الأضحى ، من خلال تصريحات أطلقتها العديد من الجهات الحكومية ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" .

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وقد تفاعل أردنيون حيال تلك الأخبار ، حيث انهالت التعليقات بشكل واضح ، وتمّ تداولها بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث وصفها كثيرون بأنها "عيدية" .

الإفراج عن موقوفين إداريين

فقد أوعز وزير الداخلية، مازن الفراية اليوم السبت، للمحافظين ‏والحكام الإداريين بالافراج عن389 موقوفاً ‏ادارياً من غير الأشخاص المتورطين بطلب الاتاوات ، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز ‏الاصلاح والتأهيل (أنقر هنا)

حسم قرار علاوة حكومية غدا

كما يترقب الأردنيون قرار مجلس الوزراء غدا ، حول زيادة علاوة 30 ديناراً لجميع العاملين في الجامعات الحكومية (أنقر هنا) .

ومن المتوقع أن تعتمد رئاسة الوزراء العلاوة، خلال جلستها بحسب مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





لا عودة للإغلاقات

وبشأن الإغلاقات ، فقد قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال تصريحات صحافية ، الجمعة: "لا نرى أن العودة إلى الاغلاقات قريبة، بل هي أبعد عنّا"(أنقر هنا )

مشيرا إلى أن الدراسات العلمية أوضحت إن السيناريو الأسوأ في الأردن هو تسجيل (2000- 2500) اصابة يوميا، وهذا الرقم أقلّ بكثير مما شهدته المملكة في الموجة الثانية.

منحة أميركية للأردن

كما تم الإعلان اليوم السبت ، قبيل بدء زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الرسمية إلى واشنطن، عن توقيع اتفاقية تحويل الدفعة الاولى من المنحة الأمريكية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار أمريكي، التي ستساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي (أنقر هنا).

انحسار الكتلة الحارة

وبشأن الحالة الجوية، فقدأكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد ال خطاب ، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيشهد تراجعا في الكتلة الحارة بشكل تدريجي ، وزاد " تعود درجات الحرارة حول معدلاتها ثاني أيام العيد" ( أنقر هنا)

رواتب ودعم مالي قبل العيد

كما عملت الحكومة على التسهيل على الأردنيين ، والعمل بالتوجيهات الملكية السامية، من خلال إجراءات شأنها التخفيف من وطأة الأعباء المالية ، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك ، في ظلّ جائحة كورونا.

ومن تلك الإجراءات صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي ، ومستحقات الدعم المالي للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية ، لتمكين المواطنين من قضاء حوائجهم (أنقر هنا).

نصف مليون جرعة فايزر

كما أعلنت السفارة الأميركية في الأردن، الجمعة، عن إرسال 500,000 جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى الأردن (أنقر هنا)